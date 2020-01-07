Давление и аритмия: стало известно, с какими жалобами ростовчане во время каникул обращались к врачам скорой
С 1 по 6 января этого года бригадами скорой медицинской помощи выполнено 7330 вызовов, из них только в 1548 случаях понадобилась госпитализация пациентов, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Наибольшее количество обращений связано с болезнями системы кровообращения. Кроме общих жалоб на давление, аритмию, ростовчан госпитализировали и оказывали необходимую медицинскую помощь с инфарктами и инсультами. Много обращений связано с состояниями, связанными со злоупотреблением алкогольными напитками. Под воздействием спиртного в организме запускаются различные патологические процессы, что приводит к обострениям и осложнениям хронических заболеваний.
Напоминаем, что вызвать скорую помощь можно по телефону 03, 103, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU