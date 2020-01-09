2020-01-09T18:32:18+03:00
Звезды

«Русская Кейт Мосс снова в игре»: модель Playboy из Ростова Лиза Кей показала роскошное тело своим поклонникам

Стильное черно-белое фото девушки взволновало пользователей Instagram
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Лиза Кей поигралась с образом супермодели Кейт Мосс. Фото: instagram.com/liza_keiЛиза Кей поигралась с образом супермодели Кейт Мосс. Фото: instagram.com/liza_kei
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Ростовчанка Лиза Кей, живущая в США и являющаяся популярной моделью журнала для взрослых Playboy, опубликовала в своем Instagram-аккаунте стильную фотографию, на которой предстала перед фолловерами во всей красе.

Одетая только в кожаную куртку и узкие черные трусики, тесно облегающие ухоженное тело красотки, Лиза без стеснения сложила руки за головой, открыв голые живот, ноги и даже грудь для жадных взоров своих верных поклонников.

liza_keiliza_kei
NYC VIBE ON Russian Kate Moss is back in the game!
920 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Вибрации Нью-Йорка. Русская Кейт Мосс снова в игре! - лаконично прокомментировала модель свой снимок.

Многочисленных пользователей Instagram не оставил равнодушными художественный образ, столь смело воплощенный дерзкой ростовчанкой.

«Прекрасно», «Огонь!», «Отличная работа, Лиза», «Ты выглядишь роскошно», «Бесподобная!», «Действительно похожа на Кейт Мосс в этом фотосете», - написали восхищенные фолловеры на страничке светловолосой чаровницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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