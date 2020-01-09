«Русская Кейт Мосс снова в игре»: модель Playboy из Ростова Лиза Кей показала роскошное тело своим поклонникам

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:32:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчанка Лиза Кей, живущая в США и являющаяся популярной моделью журнала для взрослых Playboy, опубликовала в своем Instagram-аккаунте стильную фотографию, на которой предстала перед фолловерами во всей красе.

Одетая только в кожаную куртку и узкие черные трусики, тесно облегающие ухоженное тело красотки, Лиза без стеснения сложила руки за головой, открыв голые живот, ноги и даже грудь для жадных взоров своих верных поклонников.

liza_kei NYC VIBE ON Russian Kate Moss is back in the game!

- Вибрации Нью-Йорка. Русская Кейт Мосс снова в игре! - лаконично прокомментировала модель свой снимок.

Многочисленных пользователей Instagram не оставил равнодушными художественный образ, столь смело воплощенный дерзкой ростовчанкой.

«Прекрасно», «Огонь!», «Отличная работа, Лиза», «Ты выглядишь роскошно», «Бесподобная!», «Действительно похожа на Кейт Мосс в этом фотосете», - написали восхищенные фолловеры на страничке светловолосой чаровницы.

ИСТОЧНИК KP.RU