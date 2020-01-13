В Ростове поймали двух рецидивистов после совершения разбоя
В Ростове задержали мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения.
В ходе следствия стало известно, что 38 и 49-летний мужчины распивали спиртные напитки с потерпевшим. Когда мужчины изрядно «приняли на грудь», между ними разгорелся конфликт. Двое злоумышленников избили потерпевшего, а затем забрали у него мобильный телефон и личные вещи. После совершения преступления, подозреваемые покинули место происшествия.
Злоумышленники были объявлены в розыск. На их поиски ориентировали все ближайшие наряды полиции. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемых. Их доставили в местный отдел полиции. В ходе личного досмотра в личных вещах одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли похищенный мобильный. Кроме того, стало известно, что оба злоумышленника уже были неоднократно судимы.
- Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU