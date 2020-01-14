2020-01-14T16:36:59+03:00
Общество

В Ростовской области лже-сотрудница Пенсионного фонда подсунула пенсионерке купюру «Банка приколов»

Злоумышленницу удалось отыскать полицейским
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Пенсионеров дама обманывала по отработанной схеме.Пенсионеров дама обманывала по отработанной схеме.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростовской области в полицию обратилась пенсионерка, которая рассказала, что стала жертвой мошенницы. Инцидент произошел в Константиновском районе.

По словам потерпевшей, к ней пришла женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Работница уверяла, что бабушке положены выплаты. А потом попросила доверчивую хозяйку дать сдачу, подсунув ей фальшивку.

Позже оказалось, что бумага оказалась купюрой «Банка приколов». Пенсионерке было явно не до смеха, и она обратилась в полицию.

По горячим следам, ушлую даму удалось задержать. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Не исключено, что в ближайшее время она может за свои фокусы оказаться за решеткой. К слову, по такой же схеме она обманула еще и мужчину, завладев его четырьмя тысячами рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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