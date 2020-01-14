Ростовчане потребовали прекратить вырубку зеленых насаждений

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:44:28+03:00

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В Ростове местные жители потребовали прекратить вырубку деревьев.

В большинстве своем обратившиеся ростовчане являются жителями западного жилого массива. Именно там и произошел инцидент, после которого поступило требование прекратить вырубку зеленых насаждений. Оно было опубликовано в соцсети.

- Вдоль пешеходного тротуара по направлению с Краснодарской на Каширскую, спилили много хороших высоких зеленых деревьев, тополей и вязов, на большом участке типа сквера, которые давали людям района тень в жару! Как можно лишать людей тени и кислорода? Кто дал на это право? – написали пользователи.

Горожане просят остановить вырубку.

- Просим принять меры, чтобы другие деревья не срубили, а взамен вырубленных были высажены в землю и поливались! - говорится в обращении ростовчан в паблике «Ростов Главный» во ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU