Два автомобилиста подрались на дороге из-за сдавших нервов
В Ростове произошла потасовка двух автолюбителей.
Инцидент произошел вечером 16 января в Северном микрорайоне. Потерпевший рассказал, что неадекватный водитель нарушил правила перестроения из ряда в ряд по кольцу, это просто чудом не привело к аварии. После этого нарушитель едва не протаранил машину потерпевшего. После этого он резко остановился, выскочил из авто и набросился на увернувшегося от удара мужчину с кулаками и стал выяснять отношения.
К счастью, потасовка закончилась благополучно. Немного помахав руками в воздухе, мужчина пришел в себя. Затем он незамедлительно извинился перед окружающими и сообщил, что у него просто сдали нервы. А причиной для этого стало то, что перед этим в него чуть не въехал другой автомобилист.
- Он помахал руками. В принципе никаких повреждений не нанес и успокоился. Как он объяснил это из-за того, что все на него плохо влияют. Собственно, это и была причина его дикого поведения, - об этом сообщил читатель портала Privet-Rostov.
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Потасовка запечатлена на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU