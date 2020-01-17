Два автомобилиста подрались на дороге из-за сдавших нервов

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:50:56+03:00

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В Ростове произошла потасовка двух автолюбителей.

Инцидент произошел вечером 16 января в Северном микрорайоне. Потерпевший рассказал, что неадекватный водитель нарушил правила перестроения из ряда в ряд по кольцу, это просто чудом не привело к аварии. После этого нарушитель едва не протаранил машину потерпевшего. После этого он резко остановился, выскочил из авто и набросился на увернувшегося от удара мужчину с кулаками и стал выяснять отношения.

К счастью, потасовка закончилась благополучно. Немного помахав руками в воздухе, мужчина пришел в себя. Затем он незамедлительно извинился перед окружающими и сообщил, что у него просто сдали нервы. А причиной для этого стало то, что перед этим в него чуть не въехал другой автомобилист.

- Он помахал руками. В принципе никаких повреждений не нанес и успокоился. Как он объяснил это из-за того, что все на него плохо влияют. Собственно, это и была причина его дикого поведения, - об этом сообщил читатель портала Privet-Rostov.

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Потасовка запечатлена на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU