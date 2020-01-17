В донской столице на трех улицах ограничат движение транспорта
В Ростове в двух районах ограничат движение транспорта.
Ограничение будет действовать на двух участках в Октябрьском и Кировском районах. Запрет начнет действовать 5 февраля.
Проезд будет перекрыт на пересечении улицы Целиноградской, 12 и переулка Учительского, 17. Стоит отметить, что на этом участке запретят остановку транспорта. В этот же день ограничения движения начнут действовать на проспекте Богатяновский спуск, 31. Водителям будет проблематично проехать по правой стороне в южном направлении.
Ограничения будут связаны с производством строительно-монтажных работ. Запрет будет действовать до 30 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU