2020-01-17T19:57:31+03:00
Общество

В донской столице на трех улицах ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать до 30 июня
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове ограничат движение транспортаВ Ростове ограничат движение транспортаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове в двух районах ограничат движение транспорта.

Ограничение будет действовать на двух участках в Октябрьском и Кировском районах. Запрет начнет действовать 5 февраля.

Проезд будет перекрыт на пересечении улицы Целиноградской, 12 и переулка Учительского, 17. Стоит отметить, что на этом участке запретят остановку транспорта. В этот же день ограничения движения начнут действовать на проспекте Богатяновский спуск, 31. Водителям будет проблематично проехать по правой стороне в южном направлении.

Ограничения будут связаны с производством строительно-монтажных работ. Запрет будет действовать до 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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