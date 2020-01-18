''Пацан сказал – пацан сделал'': Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина заставили прийти на игру в рубашке 30-летней давности

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:08:24+03:00

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Наставник желто-синих Валерий Карпин придет на первую после перерыва игру в РПЛ в футболке, которую ему приобрели 30 лет назад. Всему виной блогер, который пришел в дом родственницы главного тренера ФК «Ростов».

Владелец популярного канала Евгений Савин в шутку предложил 50-летнему главному тренеру Ростова прийти на игру в старых вещах. Валерий Карпин примерил оранжевую куртку, желтую рубашку и показал еще несколько вещей, которые носил 30 лет назад.

vgkarpin Валерий Карпин примерил старые вещи

- Из-за этого недоблогера на первый домашний матч выйду в нарядной рубашонке. А то на слабо решил развести, пацан сказал - пацан сделал, - высказался Валерий Карпин.

Фанаты «Ростова» пообещали проверить в какой одежде тренер придет на первую после перерыва игру РПЛ.

Многие отметили хорошую форму Валерия Карпина. Несмотря на то, что прошло около 30 лет, фигура бывшего спортсмена не изменилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU