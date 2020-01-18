2020-01-18T19:26:21+03:00
Общество

В центре Ростова восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии

Специалисты устранили проблему
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На участке произошел прорыв. Фото: пресс-служба ростовской администрацииНа участке произошел прорыв. Фото: пресс-служба ростовской администрации
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В донской столице после повторного прорыва теплотрассы восстановлены теплоснабженине по улице Пушкинская, 73, сообщила пресс-служба ГО и ЧС Ростова.

Специалист выполнили необходимые мероприятия по восстановлению теплоподачи потребителям, попавших в зону ограничения. Тогда было отключено тепло в 34 жилых домах, где проживали около 1800 человек.

- Приняты меры по регулировке внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных домов и устранению завоздушенностей, - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщала "Комсомолка", в Ленинском районе Ростова была повреждена теплотрасса. В связи этим было отключено тепло в 34 жилых домах (население 1800 человек), двух детских садах и одной школе. На устранении порыва работали две бригады АО "Ростовские теплосети".

ИСТОЧНИК KP.RU

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