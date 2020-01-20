Ростовский актер Сергей Жигунов трогательно поздравил свою маму с днем рождения
Известный актер из Ростова Сергей Жигунов публично поздравил с днем рождения свою маму.
Сын тактично скрыл возраст матери. Он уточнил лишь то, что ей исполнилось «больше 35 лет». Актер опубликовал фото любимой мамы Галины Жигуновой и написал трогательное поздравление.
- Сегодня день рождения моей мамы. Мама веселится и прекрасно себя чувствует. Мне нравится, как она выглядит. Пусть она живет долго и всегда будет такой веселой, - написал артист в своем аккаунте Инстаграм.
Напомним, что Галина Жигунова тоже была актрисой. Она возглавляла народный театр ДК «Ростсельмаш» и Театр юного зрителя в донской столице. Галина какое-то время работала в Театре имени Максима Горького. А в настоящее время она является главным режиссером ТЮЗа в городе Сергиев Посад.
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ИСТОЧНИК KP.RU