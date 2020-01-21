Ростовчанка Виктория Лопырева вновь порадовала подписчиков ароматными пельменями

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:52:46+03:00

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Для гадания в крещенский вечер ростовчанка Виктория Лопырева снова налепила пельмени с сюрпризом.

Девушка приготовила огромную пиалу для своих неожиданно пришедших гостей. В каждый она положила по записочке или сюрпризу, обернутому фольгой. Фото и видео с процессом приготовления блюда Лопырева выложила в Инстаграм.

На снимках девушка была в элегантном черном платье и с огромной миской пельменей желтого цвета для гостей. Платье обтягивало точеную фигурку модели и ее подписчики сильно удивились, как ей удается быть такой стройной с таким частым поеданием пельменей.

На это Виктория отшутилась, что она просто ведьма, за это ее тоже в шутку было предложено сжечь.

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ИСТОЧНИК KP.RU