2020-01-21T17:55:51+03:00
Спорт

Гандбольный Месси играет в Ростове: Анна Вяхирева получила высшую оценку от мировых экспертов

Спортсменка возглавила авторитетный рейтинг портала Handball-planet.com
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Анна Вяхирева покорила своей игрой спортивных журналистов и простых болельщиков. Фото: ФК "Ростов-Дон"Анна Вяхирева покорила своей игрой спортивных журналистов и простых болельщиков. Фото: ФК "Ростов-Дон"
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Правую полусреднюю ГК «Ростов-Дон» и сборной России Анну Вяхиреву признали лучшим игроком планеты в 2019 году по версии портала Handball-planet.com.

Это стало известно после того, как были подведены итоги голосования болельщиков и журналистов.

Гандболистка восприняла известия о своей победе с поистине олимпийским спокойствием. Девушка отметила, что это заслуга всего клуба и команды.

- То, что меня признали лучшим игроком планеты, это, конечно, огромная честь. Впечатлений особо не было. Событие, бесспорно, приятное, но пока всех масштабов ощутить не могу. Это большая заслуга всего клуба и команды. Думаю, такое признание еще больше будет меня мотивировать на дальнейшую упорную работу, - цитирует Анну Вяхиреву пресс-служба «Ростов-Дона».

Отметим, что в топ-5 лучших гандболисток мира также вошла еще одна представительница «желто-черных» нидерландка Лоис Аббинг, которая уже объявила о том, что после завершения этого сезона переедет из Ростова в датский «Оденсе».

ПОЛНОСТЬЮ РЕЙТИНГ ВЫГЛЯДИТ ТАК

1. Анна Вяхирева (Ростов-Дон)

2. Стине Офтедал (Дьер)

3. Лоис Аббинг (Ростов-Дон)

4. Сандра Тофт (Брест)

5. Йованка Радичевич (Будучность) и Эдуарда Аморим (Дьер)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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