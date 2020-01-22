Адвокат игрока ФК "Ростов" Павла Мамаева отправил в суд кассационную жалобу

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:35:38+03:00

Павел Мамаев в сентября 2019 года является игроком ФК "Ростов". Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

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Адвокат футболистов Павла Мамаева, Александра Протасовицкого и братьев Кирилла и Александра Кокориных подал в суд Кассационную жалобу, сообщает Sport24.

Обращение рассмотрит судья Второго кассационного суда общей юрисдикции Москву, где будет принято решение об истребовании дела для рассмотрения его вместе с доводами жалобы или откажет в пересмотре дела.

Стоит отметить, что в июне прошлого года Московский городской суд отменил приговор Пресненского районного суда в отношении Мамаева, Протасовицкого и Кокориных. Было вынесено новое решение, в котором иначе интерпретировались действия фигурантов. Но сроки лишения свободы обоих приговоров совпадали.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", Павел Мамаев вышел по УДО в сентябре 2019 года. После он подписал контракт с ФК "Ростов".

ИСТОЧНИК KP.RU