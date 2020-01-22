Автомобиль врезался в отбойник на трассе М-4"Дон"

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:56:33+03:00

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В Ростовской области легковушка въехала в отбойник. Авария произошла в среду, 22 января, в Миллеровском районе, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Ростовской области.

По предварительным данным, автокатастрофа произошла около 10:50 на 832 километре автодороги М-4 «Дон». Мужчина на «ВАЗ-2110» в результате движения по трассе не справился с управлением транспортным средством и врезался в центральное барьерное ограждение на дороге.

- В результате произошедшей аварии никто не пострадал, - отметили в региональном УГИБДД.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на Большой Садовой в Ростове столкнулись семь машин, несколько из которых были премиум-класса. Авария парализовала движение транспорта в самом центре донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU