2020-01-23T10:07:50+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в заброшенном здании

Огонь тушили более 30 спасателей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На месте пожара работали 10 спецмашин. Фото: vk "Ростов главный"На месте пожара работали 10 спецмашин. Фото: vk "Ростов главный"
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В четверг 21 января, ночью заброшенное здание горело в центре Ростова-на-Дону. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пламя охватило 60 квадратных метров.

По предварительным данным, сообщение о возгорании в доме № 43 на улице Московской поступило на пульт дежурного в 01:55.

- На место немедленно отправились 36 человек личного состава на 10 спецмашинах, - отметили в ведомстве.

Специалистам удалось остановить распространение огня спасателям удалось почти через час, в 02:59 пожар ликвидировали.

Во время пожара никто из людей не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, накануне во дворе жилого дома, расположенного по улице Штахановского, сгорел автомобиль. Очевидцы пожара вызвали на место ЧП спасателей. Сгоревшее транспортное средство восстановлению не подлежит. Огонь зацепил припаркованный неподалеку автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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