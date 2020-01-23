Василий Голубев ответил на вопрос об отставке

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:53:51+03:00

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Сегодня, 23 января, Василий Голубев дает ежегодную большую пресс-конференцию. На мероприятии присутствуют около 100 человек, в том числе – представители «Комсомольской правды».

Один из вопросов, который прозвучал от журналистов, был вопрос об отставке.

Вот что ответил Василий Голубев : «Никаких предложений работы в правительстве РФ не поступало. Что касается моей отставки, - если президент окажет доверие, а люди поддержат, я намерен продолжать работать».

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Голубев признался, что проект очень интересный.

-Он не совсем по моей инициативе получился. Я увидел инициативу от людей. И первая идея родилась в Цимлянском районе. Мне сказали, что почти готов детский сад, я приехал и увидел, что работа стоит. Но дело даже не в этом. Люди на встрече назвали несколько тем, которые они хотели бы реализовать на территории своего населенного пункта. И ряд других идей. Так все началось.

ИСТОЧНИК KP.RU