Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал враньем слухи о грин-карте США
Губернатор Ростовской области на ежегодной пресс-конференции назвал враньем информацию о наличии у него грин-карты США. Руководитель сказал, что не собирался и не собирается уезжать за рубеж.
- Я жил живу и буду только в России а вранье которое распространяется пусть останется на совести тех, кто его распространяет, - сказал Василий Голубев.
Свои слова он подкрепил словами о выполнении поставленных требований президента страны им, а также его командой на все 100%.
Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о своей отставке с поста. Никаких предложений работы в правительстве РФ ему не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU