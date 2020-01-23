Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал враньем слухи о грин-карте США

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:41:50+03:00

Василий Голубев назвал враньем информацию о наличии у него грин-карты США. Фото: правительство Ростовской области

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Губернатор Ростовской области на ежегодной пресс-конференции назвал враньем информацию о наличии у него грин-карты США. Руководитель сказал, что не собирался и не собирается уезжать за рубеж.

- Я жил живу и буду только в России а вранье которое распространяется пусть останется на совести тех, кто его распространяет, - сказал Василий Голубев.

Свои слова он подкрепил словами о выполнении поставленных требований президента страны им, а также его командой на все 100%.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о своей отставке с поста. Никаких предложений работы в правительстве РФ ему не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU