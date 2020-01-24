Заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша выпустили из-под домашнего ареста

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:18:47+03:00

Сергей Сидаш может вернуться к работе. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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В пятницу, 24 января, замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша выпустили из-под домашнего ареста. Заседание состоялось в областном суде.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону не продлил меру пресечения в виде домашнего ареста замгубернатора донского региона Сергею Сидашу. Следователь подал ходатайство о продлении ему срока содержания.

- Постановление Ленинского суда и ходатайство следователя оставлено без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Теперь Сергей Сидаш освобожден от домашнего ареста и может вернуться на работу.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», руководителя подозревали в превышении должностных полномочий и причастности к финансовым махинациям при покупке песка во время строительства стадиона «Ростов Арена» к ЧМ-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU