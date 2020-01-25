2020-01-25T13:43:14+03:00
Общество

«В карманах было полно снюса»: школьник трагически погиб в Ростовской области

Страшную находку обнаружила вернувшаяся домой мама подростка
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Сейчас снюс стал легкодоступной "забавой" для донских подростков.Сейчас снюс стал легкодоступной "забавой" для донских подростков.Фото: "КП" Архив
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Учащегося 11 класса одной из школ Таганрога обнаружили мертвым в своем доме. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Исчезновение одноклассника, не пришедшего на уроки, взволновало его друзей, которые безуспешно звонили парню по телефону, пытаясь выяснить, где тот находится.

В итоге один из товарищей школьника дозвонился до его мамы и убедил ее срочно вернуться домой, мотивировав это тем, что ее сыну грозит опасность. К несчастью, он оказался прав – женщина и одноклассник юноши, вызвавшийся ее сопровождать, обнаружили на месте уже бездыханное тело молодого таганрожца. Шокированная мама подростка вызвала скорую и полицию, однако спасти от смерти ее ребенка не удалось.

Как отметил источник в правоохранительных органах, при осмотре трупа полицейские обнаружили изрядное количество жевательного табака снюса в карманах погибшего.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшей трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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