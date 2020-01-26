«Перенастроила нейронные связи»: Виктория Лопырева впервые встала на коньки

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:37:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Самая известная блондинка из Ростова-на-Дону, обладательница звания «Мисс Россия» Виктория Лопырева рассказала подписчикам в инстаграме об эмоциональном выгорании, которое ее настигло из-за переживаний о судьбе маленького 6-месячного мальчика Вани из Чувашии, которому экстренно необходимо дорогое лечение от редкой генетической болезни.

Ростовчанка призналась, что ни капли не жалеет о том, что познакомилась с ребенком и его мамой, однако настолько близко восприняла произошедшее к сердцу, что сама осталась без сил.

Виктория Лопырева учится кататься на коньках. Видео: instagram.com/lopyrevavika.

- Каждый восстанавливается по-своему: секс, спорт, медитация, постоять на гвоздях, напиться (тоже вариант), танцы, поорать в подушку или на кого-то, что еще? Подруга посоветовала мне сделать что-то такое, чего я никогда не делала. И, как бы странно это не звучало, ответ лежал на поверхности: я не умею кататься на коньках Да, представляете? В Ростове, как в городе южном, зимние виды спорта не были так уж популярны, а потом моя неискоренимая любовь к теплу прокладывала мои маршруты куда угодно, но не в зиму, - поделилась мыслями Виктория со своими фолловерами.

lopyrevavika Виктория Лопырева попросила научить катанию на коньках свою подругу - известную фигуристку Анастасию Гребенкину.

В итоге модель решилась позвонить известной фигуристке Анастасии Гребенкиной, управляющей собственной школой, и попросила ее научить основам уверенного катания на льду. Бывшая спортсменка подруге не отказала и показала базовую технику скольжения. Видеозаписи своей первой тренировки на катке Лопырева разместила в сети.

Виктория Лопырева с тренером по фигурному катанию. Видео: instagram.com/lopyrevavika.

- Во-первых, мои нейронные связи заработали по-другому, не говоря уже о мышцах ног. Голова на несколько мгновений освободилась от мыслей и в ощущении полета я почувствовала что-то схожее с медитацией. День прошел не зря, а ясность сознания вернулась к концу занятия, - с удовлетворением отметила ростовчанка в инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU