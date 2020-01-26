2020-01-26T16:07:26+03:00
Общество

Депутат гордумы Ростова пожаловался на вырубку деревьев в парке «Левобережный»

Анатолий Котляров уверен, что сносить тополя – не лучшая идея
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Котляров не смог получить комментарии о том, по чьему указанию происходит вырубка деревьев. Фото: Анатолий Котляров в FacebookКотляров не смог получить комментарии о том, по чьему указанию происходит вырубка деревьев. Фото: Анатолий Котляров в Facebook
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Депутат ростовской городской Думы Анатолий Котляров опубликовал в своем фейсбуке пост, где негативно оценил увиденный им снос деревьев в парке «Левобережный».

На размещенных им в соцсети снимках видны спиленные стволы тополей, на внешний вид – довольно крепкие и здоровые. Именно это обстоятельство и задело общественника.

- Снос деревьев в парке «Левобережный». Потом нам скажут , что тополя (единственные дающие тут летом тень) были больные, - посетовал раздосадованный депутат.

При этом Котляров уточнил, что не смог получить комментарии о том, по чьему указанию происходит вырубка деревьев.

Отметим, что ранее власти Ростова сообщили, что за четыре года число деревьев в городе уменьшилось в два раза. Об этом стало известно благодаря отчету о результатах проверки в сфере озеленения.

Согласно обнародованным данным, с 2014 по 2017 годы в донской столице высадили почти 9,7 тысячи деревьев — это составляет 125% от плана. Однако, за этот же период срубили 17780 деревьев, что на 84% больше числа посаженных. Всего же, при показателе засыхания деревьев в 30% их количество в городе за этот период сократилось в два раза.

Помимо этого, КСП Ростова установила, что высаженные в Дни древонасаждения деревья не включаются в документацию. Из-за этого на их полив не выделяются нужные средства.

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Власти Ростова сообщили, что за четыре года число деревьев в городе уменьшилось в два раза. Об этом стало известно благодаря отчету о результатах проверки в сфере озеленения, представленного аудитором контрольно-счетной палаты города Андреем Короной (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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