2020-01-26T16:30:12+03:00
Общество

Мэрия негодует: в донскую столицу сорвалась поставка новых троллейбусов

Подрядчик привез всего одну машину из двадцати обещанных
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Первый и единственный троллейбус, доставленный подрядчиком в Ростов. Фото: rostov-gorod.ruПервый и единственный троллейбус, доставленный подрядчиком в Ростов. Фото: rostov-gorod.ru
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Городские власти Ростова пожаловались на неисполнительность самарской компании «Авторитет», сорвавшую сделку по поставке новых троллейбусов в донскую столицу.

В сообщении, размещенном на сайте администрации Ростова-на-Дону, указано, что по факту принимающая сторона в лице мэрии получила всего лишь одно транспортное средство из двадцати троллейбусов, о которых шла речь в ранее заключенном контракте.

- Департамент транспорта направил две претензии. По итогам переговоров фирма «Авторитет» поставила один троллейбус, который находится в «Ростовской транспортной компании». Оставшиеся 19 троллейбусов должны прибыть в город до конца первого квартала 2020 года, - рассказали о возникшей ситуации в пресс-службе мэрии города.

Как пояснили ростовские власти, троллейбусы планируется запустить на маршруты № 7 «Сельмаш — Центральный рынок» и № 17 «Центральный рынок — Стройгородок».

В ноябре 2019 года власти Ростова заявили, что еще 60 новых троллейбусов из Москвы передадут городу в начале 2020 года. Их запустят в спальные микрорайоны донской столицы, чтобы связать их с центром. В настоящее время в Ростове действуют девять троллейбусных маршрутов, а в подвижном составе имеется 66 единиц транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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