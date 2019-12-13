2019-12-13T19:13:59+03:00
Общество

Москва сделала новогодний подарок для Ростова: 14 троллейбусов поставят в донскую столицу

В донской столице появятся новые троллейбусные маршруты
Иван ТИМОФЕЕВ
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Новые троллейбусы прибудут в Ростов в 2020 году. Фото: мэрия Ростова-на-ДонуНовые троллейбусы прибудут в Ростов в 2020 году. Фото: мэрия Ростова-на-Дону
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Москва подарит Ростову 60 троллейбусов.

Об этом рассказали на совещании в администрации города. Новый транспорт планируется встретить в Ростове в первом квартале 2020 года.

- Вновь приобретенный и переданный подвижной состав троллейбусов позволит развивать действующие маршруты и создавать новые приоритетные направления, - сообщил директор Департамента транспорта Христофор Ермашов.

Стоит отметить, что практически сразу после получения новых троллейбусов в городе появятся новые маршруты, которые будут продлевать уже существующие маршруты. В прошлом году в донскую столицу из Москвы были поставлены безвозмездно 14 троллейбусов.

В настоящее время в Ростове действуют девять троллейбусных маршрутов, в подвижном составе 66 единиц транспорта.

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Парк общественного транспорта будет обновлен до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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