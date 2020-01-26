2020-01-26T17:54:38+03:00
Спорт

ФК «Ростов» втянул Валерия Карпина в вирусный интернет-челлендж

В клубе показали четыре топовых образа главного тренера
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Валерий Карпин - идеальный кандидат для участия в Dolly Parton Challenge. Фото: ФК "Ростов"Валерий Карпин - идеальный кандидат для участия в Dolly Parton Challenge. Фото: ФК "Ростов"
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Пресс-служба ФК «Ростов» решила не оставаться в стороне от модных тенденций и присоединилась к набирающему обороты во всем мире Dolly Parton Challenge.

Суть этого вирусного интернет флешмоба состоит в том, что его участники публикуют коллажи со своими фотографиями. Каждая из них символизирует человека в разных соцсетях. Челлендж стал массовым во всем мире и породил множество мемов и пародий.

Флешмоб стартовал 22 января 2020 года. Все началось с поста актрисы и певицы Долли Партон, которая выложила в инстаграм коллаж с четырьмя своими фотографиями.

Креативщики из стана «желто-синих» предложили своего кандидата на роль главного знаменосца актуальных цифровых веяний. Разумеется, им стал наставник клуба Валерий Карпин. В социальных сетях «Ростова» появился коллаж из его четырех топовых образов.

Четыре топовых образа главного тренера "Ростова". Фото: ФК "Ростов"

Четыре топовых образа главного тренера "Ростова". Фото: ФК "Ростов"

Помимо главного тренера, сотрудники пресс-службы «поигрались» еще с несколькими футболистами и сотрудниками ростовской команды. Только посмотрите на такого Хорена Байрамяна.

Хорен Байрамян тоже отлично вписался в озорной флешмоб. Фото: ФК "Ростов"

Хорен Байрамян тоже отлично вписался в озорной флешмоб. Фото: ФК "Ростов"

Напомним, что ФК «Ростов» сейчас находится на зимних сборах в ОАЭ. В минувшую пятницу, 24 января, дончане уверенно обыграли в контрольном матче латвийскую «Ригу». В этом матче свой первый гол в составе «желто-синих» забил полузащитник Павел Мамаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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