2020-01-26T20:09:09+03:00
Происшествия

Попарились с огоньком: в Ростове вспыхнул большой пожар в бане

К месту ЧП отправились 9 пожарных машин
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Ростовской областиПлощадь пожара составила 150 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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В донской столице произошло масштабное возгорание в помещении бани, находящейся по адресу 1-й Машиностроительный переулок, 6/2. О происшествии сообщили в пресс-службе донского МЧС.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров. В операции по тушению вырвавшегося на свободу огня задействованы 33 человека, а также 9 единиц специальной техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как уточнили спасатели, пожар удалось локализовать в 19:16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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