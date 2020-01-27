Туманное происшествие: под Таганрогом легковушка влетела в машину ДПС

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:22:44+03:00

Сначала сотрудники ДПС приехали к месту аварии, а потом - врезались в них. Фото: vk.com/etorostov

Иронично, но инспекторы сами приехали на место аварии других автомобилей

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В Ростовской области из-за сильного тумана сегодня, 27 января, произошло двойное ДТП на трассе Ростов-Таганрог. Об этом рассказали в донском управлении ГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, первыми в условиях плохой видимости «цокнулись» две легковушки и грузовик, не рассмотревшие друг друга сквозь плотную завесу тумана.

- Водитель ВАЗ 2112 при обгоне не справился с управлением и столкнулся с попутной фурой Volvo и Mitsubishi Lancer, - прокомментировали инцидент в пресс-службе УГИБДД МВД России по Ростовской области.

Над трассой стоит плотная стена тумана. Фото: vk.com/etorostov

К месту аварии выехал экипаж ДПС. Не прошло всего и нескольких минут, как в припаркованный патрульный автомобиль сотрудников дорожной полиции на том же участке трассы «сослепу» въехал водитель Hyundai Accent, превысивший скорость.

Как отметили в региональном управлении ГИБДД, пострадавших в этих ДТП нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU