Туманное происшествие: под Таганрогом легковушка влетела в машину ДПС
В Ростовской области из-за сильного тумана сегодня, 27 января, произошло двойное ДТП на трассе Ростов-Таганрог. Об этом рассказали в донском управлении ГИБДД.
Как пояснили в ведомстве, первыми в условиях плохой видимости «цокнулись» две легковушки и грузовик, не рассмотревшие друг друга сквозь плотную завесу тумана.
- Водитель ВАЗ 2112 при обгоне не справился с управлением и столкнулся с попутной фурой Volvo и Mitsubishi Lancer, - прокомментировали инцидент в пресс-службе УГИБДД МВД России по Ростовской области.
Над трассой стоит плотная стена тумана. Фото: vk.com/etorostov
К месту аварии выехал экипаж ДПС. Не прошло всего и нескольких минут, как в припаркованный патрульный автомобиль сотрудников дорожной полиции на том же участке трассы «сослепу» въехал водитель Hyundai Accent, превысивший скорость.
Как отметили в региональном управлении ГИБДД, пострадавших в этих ДТП нет.
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