В Ростовской области на хранении наркотиков попался рецидивист

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:51:14+03:00

Ранее мужчина уже был судим за кражу и хранение наркотиков

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.

В Семикаракорском районе правоохранители заметили на улице странного мужчину. Его задержали, а при обыске у него было обнаружено неизвестное вещество растительного происхождения.

Вещество было отдано на экспертизу. Физико-химическое исследование показало, что это «каннабис», массой более килограмма. Как выяснили полицейские, подозреваемый хранил данное вещество для собственного употребления. Кроме того, позже стало известно, что ранее злоумышленник уже был судим за кражу и хранение наркотиков.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Избрана мера пресечения - домашний арест, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перебросить наркотики в колонию.

По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU