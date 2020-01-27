2020-01-27T20:51:14+03:00
Происшествия

В Ростовской области на хранении наркотиков попался рецидивист

Ранее мужчина уже был судим за кражу и хранение наркотиков
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове задержали мужчину за хранение наркотиковВ Ростове задержали мужчину за хранение наркотиковФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.

В Семикаракорском районе правоохранители заметили на улице странного мужчину. Его задержали, а при обыске у него было обнаружено неизвестное вещество растительного происхождения.

Вещество было отдано на экспертизу. Физико-химическое исследование показало, что это «каннабис», массой более килограмма. Как выяснили полицейские, подозреваемый хранил данное вещество для собственного употребления. Кроме того, позже стало известно, что ранее злоумышленник уже был судим за кражу и хранение наркотиков.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Избрана мера пресечения - домашний арест, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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