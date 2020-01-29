2020-01-29T18:18:19+03:00
Общество

Высотку на площади Ленина в Ростове может заменить торговый центр

Владелец участка пересмотрел свои планы
ЮРИЙ ПОЗДНЯК
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Жители Ростова крайне негативно отреагировали на информацию о возможном строительстве высотного здания на площади Ленина. Фото: airgorod.ruЖители Ростова крайне негативно отреагировали на информацию о возможном строительстве высотного здания на площади Ленина. Фото: airgorod.ru
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Строительство высотного дома на площади Ленина в донской столице, которое вызвало настоящую волну народного возмущения, по всей видимости, отменяется.

Как рассказала и.о. главного архитектора - директора Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону Елена Гавриленко, владелец земельного участка напротив отель «Амакс» (бывшая гостиница «Турист») отказался от ранее выдвигавшейся идеи ставить на месте бывшего фонтана многоэтажную «свечку». Вместо этого девелопер планирует построить здесь небольшой торговый центр.

- Собственник рассматривает возможность размещения торгового объекта с элементами благоустройства. Речь может идти о небольшом торговом центре, не выше двух этажей. С общественным пространством там сложно, участок небольшой, а инвестор, как правило, использует свою территорию на 100%. Мы будем смотреть на его предложения, – сообщила Елена Гавриленко.

Отметим, что участок перед «Амаксом» является собственностью «Московской строительной компании», планировавшей возвести в этом месте 22-этажный дом.

Известие о будущем строительстве переполошило ростовчан, которые стали массово подписываться под петицией на сервисе «Активный ростовчанин» на сайте мэрии южной столицы.

Как отмечал автор обращения Сергей Касаткин, площадь Ленина была спроектирована как единый комплекс зданий, и сквер с фонтаном являются ее неотъемлемой частью.

- Высотка изуродует исторический вид площади, а жильцам в ней будет неуютно из-за постоянной загрузки площади транспортом. Настоящая инициатива направлена на то, чтобы статус земельного участка был изменен на такой, который допускает только использование его под парковую зону с фонтаном. То есть, должен быть реконструирован фонтан, и вокруг него создан сквер, - говорилось в петиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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