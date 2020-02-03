2020-02-03T11:54:04+03:00
Общество

Ростовчанин, облачившись в защитный костюм, отправился на почту за посылкой из Китая

Очеивдцы гадают: "Что это? Шутка или чрезмерная осторожность?"
ДИНА Горбачева
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Мужчина серьезно подошел к походу за посылкой из Китая. Фото: соцсетиМужчина серьезно подошел к походу за посылкой из Китая. Фото: соцсети
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Тема коронавируса в последние недели заполонила интернет, телевидение, радиоэфиры и различные СМИ. Не говорит о китайской эпидемии, пожалуй, только ленивый.

Суровые ростовчане же к ситуации относятся с юмором. В интернете появилось видео на котором парень одевшись в импровизированный защитный костюм отправился на почту за посылкой из Китая. Надев синий дождевик, резиновые перчатки, респиратор, прозрачные очки и целлофановую шапочку для душа парень зашел на почту и заявил, что пришел забирать посылку. В ответ ему велели встать в очередь. Люди уже стоявшие в ней, рассматривали парня с недоумением.

Видео уже разлетелось по соцсетям, опубликовано в городских пабликах и собрало тысячи просмотров. А комментаторы, по традиции, разделились на два лагеря. Кто-то шутку оценил, кто-то посчитал поступок глупым. Что это было на самом деле - шутка, очередной батл или действительно меры предосторожности, остается только догадываться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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