Порно с подростками распространял в соцсети житель Ростовской области
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в обороте детской порнографии.
В ходе следствия стало известно, что 37-летний житель Новочеркасска знакомился с подростками в одной из популярных социальных сетей. После короткого общения злоумышленник высылал им фото и видеоматериалы порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних.
После того, как о действиях развратника стало известно, им занялись сотрудники Отдела «К» ГУ МВД России по Ростовской области и бойцы СОБР областного Управления Росгвардии. Им удалось найти и задержать злоумышленника.
- В отношении мужчины следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статьям 242 УК РФ «Незаконный оборот порнографических материалов», 242.1 «Незаконный оборот материалов с изображением несовершеннолетних» и 132 «Насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Пожаловаться на оператора можно антимонопольщикам.
ИСТОЧНИК KP.RU