Порно с подростками распространял в соцсети житель Ростовской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T22:10:19+03:00

Теперь он обвиняется сразу по трем статьям

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в обороте детской порнографии.

В ходе следствия стало известно, что 37-летний житель Новочеркасска знакомился с подростками в одной из популярных социальных сетей. После короткого общения злоумышленник высылал им фото и видеоматериалы порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних.

После того, как о действиях развратника стало известно, им занялись сотрудники Отдела «К» ГУ МВД России по Ростовской области и бойцы СОБР областного Управления Росгвардии. Им удалось найти и задержать злоумышленника.

- В отношении мужчины следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статьям 242 УК РФ «Незаконный оборот порнографических материалов», 242.1 «Незаконный оборот материалов с изображением несовершеннолетних» и 132 «Насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Пожаловаться на оператора можно антимонопольщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU