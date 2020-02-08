«Эх, какие ножки!»: Располневшая звезда «Playboy» Мария Лиман пожаловалась на лишний вес

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:05:28+03:00

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После переезда в Лондон жизнь ростовской красавицы и звезды журнала «Playboy» Марии Лиман изменилась. Девушка отправилась в Великобританию, чтобы осуществить свою мечту и стать знаменитой актрисой, но на пути к этой цели возникли неожиданные препятствия. Так, всего за несколько месяцев, по утверждению модели, она поправилась в талии на десять сантиметров.

liman_maria Мария Лиман проходит обучение в Лондоне

- Я стала замечать изменения в своей фигуре, но почему-то месяцев пять была уверена, что во все виноваты отеки после перелётов. Но отеки стали увеличиваться и со времени они проявлялись не только на лице, щеках, но уже перекатились на живот. Потом я подумала поправилась чуть-чуть и как-то странно у меня жир откладывается только на животе. Потом у меня начали отекать руки, и Я тоже была уверена, что все скоро сойдёт. Моя вера в эти страшные отеки после перелёта исчезла, хотя я уже их и перестала замечать, - сообщила Мария Лиман.

liman_maria Модель часто получает дорогие подарки от поклонников

По словам модели, мысль о том, что пора худеть окончательно закрепилась в ее голове, после посещения портного. Девушка принесла специалисту юбку, которая была большой, но вещь оказалась в пору.

Всему виной красавица считает студенческие перекусы и ненормированный график. Теперь знаменитая брюнетка намерена похудеть во что бы то ни стало, ведь от внешнего вида зависит не только карьера брюнетки, но и любовь многочисленных поклонников, которых у ростовчанки в одном только Instagram насчитывается 579 тысяч человек.

liman_maria Знаменитость много путешествует

Мария Лиман попросила совета в похудении у подписчиков, но никто не написал ничего толкового. Мужчины принялись хвалить внешность модели и засыпали ее комплиментами: «Мария, вы очень красивы», «Эх, какие ножки», «Не вижу где тут лишний вес», «Ножки супер! Особенно в высоких сапожках», «Нет у вас лишнего веса, вы привлекательны, как никогда».

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ИСТОЧНИК KP.RU