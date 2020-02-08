"Папа светится от счастья!": Футболист Дмитрий Тарасов забрал жену с дочкой из роддома

8 Февр. 2020 2020-02-08T21:12:14+03:00

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Молодую мамую Анастасию Костенко выписали из роддома уже на третий день после появления на свет второй дочери. Футболист Дмитрий Тарасов примчался за любимой супругой на выписку в роддом.

kostenko.94 Мама Анастасии Костенко приехала в роддом

В социальных сетях супруги опубликовали несколько историй, где показали, как домой новорожденную кроху, завёрнутую в красивый конверт. Рядом в детском кресле сидит её старшая сестра Милана. Для 25-летней модели Анастасии малышка стала вторым ребенком, а для Дмитрия - третьей дочерью.

Известно, что роды прошли без осложнений, рядом с Настей дежурила её мама. Футболист не смог присутствовать на родах из-за сборов с казанским «Рубином», но, несмотря на это, оставался на связи со своей семьей и поздравил любимую. Врачи не стали долго держать в больнице пациентку и выписали её из роддома уже на третий день.

Дмитрий Тарасов с третьей дочерью. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов

На кадрах в соцсетях футболист разметил видео, где держит родившуюся дочь на руках вместо того, чтобы поместить ее в автолюльку. Примечательно, что старшую девочку Милан усадили в кресло для перевозки детей.

Семья Тарасовых. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов

- Вот мы и дома. Все прошло волшебно!Спасибо большое любимому медицинскому центру за фантастических специалистов, которые стали мне родными и за потрясающую кухню, - сообщила модель. - Буду приходить в себя и налаживать комфортный режим для семьи.

tarasov23 Анастасия Костенко с новорожденной дочерью

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", вторая дочка Анастасии Костенко появилась на свет в 5 февраля на свет в 17:05. Ее вес — 3,39 килограмма, рост — 52 сантиметра. Имя для девочки будет выбирать Дмитрий Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU