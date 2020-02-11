В ростовском порту выявили кукурузу и семечки без карантинных сертификатов

11 Февр. 2020 2020-02-11T21:48:12+03:00

В Ростове обнаружили кукурузу и семечки без документов Фото: "КП" Архив

У перевозчиков не оказалась необходимых документов

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В Ростове обнаружили кукурузу и семечки без карантинных сертификатов.

Нарушение фитосанитарных норм было выявлено в порту донской столицы. Как выяснили сотрудники Россельхознадзора, из порта пытались вывезти кукурузу и подсолнечник из карантинных фитосанитарных зон. Но у перевозчиков не оказалось необходимых сертификатов.

- Наличие карантинных сертификатов гарантирует качество и безопасность ввозимой продукции, подтверждает отсутствие в ней насекомых-вредителей, семян-сорняков и возбудителей болезней растений. Отсутствие данных документов на перевозимую продукцию является грубым нарушением, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

По факту выявленных нарушений были составлены административные протоколы. К ответственности были привлечены по восемь должностных и юридических лиц и двое индивидуальных предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU