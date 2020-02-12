Стало известно какие актеры останутся в седьмом сезоне сериала «Сваты»

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:44:18+03:00

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Съемки нового сезона полюбившегося многим сериала «Сваты» проходят в Белоруссии. Команде придется воссоздать заново все серии седьмого сезона, которые были отсняты ранее.

Зрители увидят новый сезон не раньше 2021 года. До этого времени отснимут все сцены, а после начнется работа над монтажом, озвучкой и анонсами.

- Все актеры, которые были в предыдущих сезонах – будут, но также появятся и новые герои! Николай Добрынин, Людмила Артемьева, Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анна Кошмал, Александр Феклистов будут в 7 сезоне сериала «Сваты», - сообщили в официальном сообществе популярного телесериала «Сваты».

Съемки зимней части фильма стартуют со сцен в доме Ивана Будько, которого играет уроженец Таганрога Ростовской области Федор Добронравов, и Валентины. В этом же доме они продолжатся в мае.

Актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль старшей внучки — Жени Ковалевой, уже приехала в столицу Белоруссии, чтобы продолжить работу над сериалом. Ее зрители увидят совершенно в новом качестве.

Впервые зрители посмотрели сериал «Сваты» в 2008 году. История развития отношений семьи интеллигентов Ковалевых и сельских жителей Будько настолько полюбилась зрителям, что из двухсерийного фильма проект продлили до сериала. Последний сезон был отснят в 2012 году, но после кризиса на Украине съемки приостановились на восемь лет.

Точную дату выхода седьмого сезона сериала на экраны создатели проекта не называют, но известно, что это произойдет не раньше 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU