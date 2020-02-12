«Прелести в порядке»: подтянутые ягодицы Марии Лиман поклонники назвали «полным беспределом»

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:36:06+03:00

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Знойная ростовчанка Мария Лиман, которая больше месяца назад пострадала в автоаварии, приключившейся с ней на Бали, похоже, быстро приходит в норму.

Модель журнала для взрослых начала делать то, за что ее и обожает армия преданных фанатов в инстаграме: публиковать горячие фото своего тела.

Последним таким «сеансом прекрасного», который чаровница запостила в соцсети, стал роскошный снимок, где Мария со взглядом робкой лани беззастенчиво демонстрирует свои подтянутые крепкие ягодицы. При этом, что любопытно, сексуальная брюнетка не торопится снимать медицинские бинты, которые она гордо демонстрирует в кадре.

- Продолжение сказки про Машу, которая попала под плохих медведей. Не садись на скутер, не едь на... хутор бабочек ловить, - подписала «огненное» фото Лиман.

liman_maria Даже в бинтах Мария Лиман не перестает заботиться о своей красоте.

Фолловеры бурно отреагировали на откровенную позу, принятую раскованной девушкой. Комплименты восхищенных подписчиков посыпались, как из рога изобилия.

«Хорошо, что твои прелести в порядке», «Это полный беспредел», «Главное, что попа цела», «Машуня, да с ты таким округлыми формами!», «Все равно красотка», «Главное, что самое ценное осталось цело и невредимо, видимо у нее хорошая подушка безопасности есть», «Не расстраивайся, Маша. Кто с байка не падал - в Азии не был», - написали Марии Лиман в комментариях оценившие снимок фолловеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU