2020-02-12T16:46:47+03:00
Общество

Мать записала видеообращение к сыну, который бросил ее в доме престарелых

В ответ он передал ей тысячу рублей [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Женщина не теряет надежды увидеть кровиночку.Женщина не теряет надежды увидеть кровиночку.Фото: Алексей ФОКИН
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От истории, о которой поведали ростовские волонтеры, просто сжимается сердце, а на глазах наворачиваются слезы. Пенсионерка из Ростовской области написала обращение к своему сыну, который несколько лет назад оставил ее в стардоме якобы «на время». Любящий сын продал материнскую двущку и купил стройвариант дома, чтобы жить семьей. Вот только стареющая мать, видимо, не входила в планы его и новоиспеченной супруги.

В итоге долгих семь лет старушка пишет письма сыну, которые возвращаются ей обратно. За это время он ни разу даже не навестил ее и не приехал на 70-летний юбилей. Отчаявшись, женщина даже записала для него видеобращение.

- У меня уже больше нет сил ждать тебя. Помру и не увижу, - говорит она сквозь слезы.

Однако когда один из волонтеров приехал в тот самый дом и показал это видео-письмо сыну женщины, тот в ответ просто передал тысячу рублей.

Подробнее об этой душераздирающей истории читайте здесь.

Обращение матери к сыну.Группа ВКонтакте «Старость в радость»

ИСТОЧНИК KP.RU

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