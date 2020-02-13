Любовный треугольник: «Лолита» из Ростовской области свела с ума своего отчима

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:47:13+03:00

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В Ростовской области школьница свела с ума гражданского мужа своей матери. Узнав об этом, женщина обратилась в полицию. По данным собственного источника издания в правоохранительных органах региона, на мужчину завели уголовное дело.

Драма разгорелась в хуторе Пролетарском. Эта история доказывает, что любовные треугольники - дело семейное. 28-летний парень живет вместе со своей возлюбленной, которая старше его почти на 10 лет, и ее несовершеннолетней дочерью. Девочка ходит в местную школу, учится в девятом классе.

Размеренная семейная жизнь прекратилась, когда между взрослым парнем и школьницей возникла связь. Это не было похоже на отношения отца и ребенка. Его охватила страсть и вскоре они стали больше похожи на героев скандального произведения «Лолита». В какой-то момент об этом узнала мать девочки. Шокированная этой историей она написала заявление в полицию на своего уже бывшего возлюбленного.

- На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», - отметил источник издания. - На данный момент его отпустили под подписку о невыезде.

Правоохранители продолжают вести расследование. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит длительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU