В Ростове на остановках проверят работу линейных диспетчеров

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:34:39+03:00

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В донской столице проверят линейных диспетчеров на остановках общественного транспорта.

Об этом заявил глава городского департамента транспорта Христофор Ермашов в эфире «Радио Дон-ТР». Проверка, проведенная в ноябре, показала, что часть «свистков» работает без официального оформления.

В ходе проверки диспетчеров сфотографировали и показали работодателям. После этого стало известно, что половину людей на фотографиях представители компаний не знают. Личность тех, кого не узнали работодатели, будут устанавливать полицейские.

Кроме того, по словам чиновника, работа «свистков» в Ростове уже не актуальна по причине появления единого центра управления перевозками.

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ИСТОЧНИК KP.RU