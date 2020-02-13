2020-02-13T19:34:39+03:00
Общество

В Ростове на остановках проверят работу линейных диспетчеров

Работодатели не смогли опознать часть «свистков»
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове проверят работу "свистков"В Ростове проверят работу "свистков"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В донской столице проверят линейных диспетчеров на остановках общественного транспорта.

Об этом заявил глава городского департамента транспорта Христофор Ермашов в эфире «Радио Дон-ТР». Проверка, проведенная в ноябре, показала, что часть «свистков» работает без официального оформления.

В ходе проверки диспетчеров сфотографировали и показали работодателям. После этого стало известно, что половину людей на фотографиях представители компаний не знают. Личность тех, кого не узнали работодатели, будут устанавливать полицейские.

Кроме того, по словам чиновника, работа «свистков» в Ростове уже не актуальна по причине появления единого центра управления перевозками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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