Девятилетний мальчик скончался от отравления крысиным ядом в Ростовской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:59:36+03:00

Мальчик скончался в ночь с 11 на 12 февраля

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В Ростовской области малолетний ребенок умер от отравления крысиным ядом.

Инцидент произошел в городе Новошахтинске. Девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу по скорой помощи 11 февраля. У ребенка было диагностировано острое отравление.

- Брат госпитализированного мальчика рассказал, что последний съел средство от крыс в таблетках, после чего ему стало плохо. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти юного пациента, но оказались бессильны. Мальчик умер в ночь на 12 февраля, - рассказал источник портала «Регион online».

Правоохранителям удалось выяснить, что погибший мальчик воспитывался в неполной семье. Мать охарактеризовали положительно, она работает поваром. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. По итогам проверки будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU