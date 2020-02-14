2020-02-14T11:01:17+03:00
Политика

Донскую налоговую службу возглавил Андрей Мосиенко

Ранее ведомство курировала Ирина Александрова, задержанная по подозрению в превышении должностных полномочий
Дадаян Давид
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Андрей Мосиенко. Фото: официальный сайт ФНС по Ростовской областиАндрей Мосиенко. Фото: официальный сайт ФНС по Ростовской области
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Федеральную Налоговую Службу по Ростовской области возглавил Андрей Мосиенко. Информация появилась накануне на сайте регионального Правительства.

Нового руководителя представил заместитель директора ФНС России Александр Егоричев в Ростове-на-Дону. Чиновник встретился с донским губернатором Василием Голубевым и обсудил с ним вопросы устойчивого пополнения областного бюджета.

Стоит отметить, что в налоговых органах Андрей Мосиенко работает уже более 20 лет. До своего назначения он был заместителем руководителя регионального управления ФНС. Ранее ведомство курировали Ирина Александрова. Однако в мае прошлого года она была задержана. Ее обвинили по статье «Превышение должностных полномочий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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