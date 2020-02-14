Донскую налоговую службу возглавил Андрей Мосиенко
Федеральную Налоговую Службу по Ростовской области возглавил Андрей Мосиенко. Информация появилась накануне на сайте регионального Правительства.
Нового руководителя представил заместитель директора ФНС России Александр Егоричев в Ростове-на-Дону. Чиновник встретился с донским губернатором Василием Голубевым и обсудил с ним вопросы устойчивого пополнения областного бюджета.
Стоит отметить, что в налоговых органах Андрей Мосиенко работает уже более 20 лет. До своего назначения он был заместителем руководителя регионального управления ФНС. Ранее ведомство курировали Ирина Александрова. Однако в мае прошлого года она была задержана. Ее обвинили по статье «Превышение должностных полномочий».
ИСТОЧНИК KP.RU