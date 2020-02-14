Федор Добронравов заставил своего сына стать актером сериала «Сваты-7»
Сериал «Сваты» вскоре пополнится новыми сериями. Спустя шесть лет после съемок команда приняла решение снять седьмой сезон. Зрителям обещают увлекательное продолжение историй семей сельских жителей Будько и городских интеллигентов Ковалевых.
По замыслу сценаристов, поклонникам покажут знакомства юного Ивана Будько с его будущей супругой Валентиной.Создатели сериала нашли молодых актеров на их роли. Молодого Будько сыграет сын Федора Добронравова - Виктор, а Валентину - Дарья Рыбак. Красивая история любви будущей семьи Будько не оставит зрителей равнодушными.
В сериале «Сваты-7» поклонники увидят актера Анатолий Васильев, который не снимался «Сватах» после смерти своего героя уже десять лет. В седьмом сезоне он появится в сценах воспоминаний.
Известно, что в сериале появится новый герой директор сельского клуба Палыч. Его сыграет известный актер Михаил Трухин. Он проведет свадьбу внучки Будько и Ковалевых.
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ИСТОЧНИК KP.RU