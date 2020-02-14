«Нечего надеть!»: Жена Тарасова носит кофту шестилетней давности

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:55:56+03:00

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Нынешняя супруга Футболиста Дмитрия Тарасова ростовская модель Анастасия Костенко совсем недавно стала мамой во второй раз. В заботе о дочках жена футболиста проводит большую часть времени.

На одной из последних публикаций Анастасия предстала перед подписками с новорожденной дочерью. Трогательный снимок понравился многим, но нашлись и те, кто осудил молодую маму за внешний вид. После родов модель смогла сохранить стройность и красоту. Но злопыхателям вновь не понравились одежда молодой мамы.

kostenko.94 Анастасия Костенко с младшей дочерью

Супруга футболиста предстала перед подписчиками в коротких черных шортах и светлой кофте с надписью «Мисс Россия». Анастасия Костенко участвовала в конкурсе в 2014 году. Тогда она завоевала титул первой вице-мисс. С тех пор прошло много времени и в жизни красавицы многое изменилось, но, судя по всему, она до сих пор не может расстаться с вещами того времени, которые ей очень дороги. По мнению некоторых подписчиков, носить такие старые вещи попросту неприлично.

Модель не ответила на замечания, но после подобные комментарии по какой-то причине исчезли из Instagram Анастасии Костенко.

kostenko.94 Модель часто принимает участие в съемках

Впрочем, позитивных записей было гораздо больше. Многие засыпали молодую маму комплиментами: «Настен, ты здесь такая естественная такая какая и должна быть женщина после родов», «Хорошенькая тут такая!», «Какая мамулечка нежная! Так идёт тебе материнство. Заботливая», «Настя , ты красотка. Тарасов сделал правильный выбор. Мне кажется ты очень добрая», «Родила второго ребёночка прям ещё красивее стала».

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ИСТОЧНИК KP.RU