В Ростове-на-Дону гаишник перед разводом избил свою жену

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:45:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону сотрудник ГИБДД избил свою супругу. Об этом полиции рассказала сама женщина. Дело направлено на проверку в следственный комитет.

По данным собственного источника издания в правоохранительных органах региона, семейная ссора произошла вечером. 38-летний майор ГИБДД находится на грани развода с женой. Несмотря на это, пара все еще живет под одной крышей. Скандалы между супругами встречаются часто, и этот вечер не стал исключением. По словам женщины, муж ее сильно избил. После бурного выяснения отношений с мужем 35-летняя женщина обратилась в городскую больницу.

- В настоящее время устанавливается степень тяжести телесных повреждений , - отметил источник издания. – Но визуально повреждений не видно. Поэтому не исключено, что заявительница могла это придумать.

Так как мужчина является сотрудников ГИБДД, дело отправили на проверку в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU