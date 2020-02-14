2020-02-14T13:45:25+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону гаишник перед разводом избил свою жену

Полиция проводит проверку
Дадаян Давид
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Сотрудник ГИБДДСотрудник ГИБДДФото: Алексей ФОКИН
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В Ростове-на-Дону сотрудник ГИБДД избил свою супругу. Об этом полиции рассказала сама женщина. Дело направлено на проверку в следственный комитет.

По данным собственного источника издания в правоохранительных органах региона, семейная ссора произошла вечером. 38-летний майор ГИБДД находится на грани развода с женой. Несмотря на это, пара все еще живет под одной крышей. Скандалы между супругами встречаются часто, и этот вечер не стал исключением. По словам женщины, муж ее сильно избил. После бурного выяснения отношений с мужем 35-летняя женщина обратилась в городскую больницу.

- В настоящее время устанавливается степень тяжести телесных повреждений , - отметил источник издания. – Но визуально повреждений не видно. Поэтому не исключено, что заявительница могла это придумать.

Так как мужчина является сотрудников ГИБДД, дело отправили на проверку в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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