Зрители «Голос.Дети» назвали рэпера Басту лучшим наставником шоу
Рэпера Басту назвали лучшим наставником шоу «Голос. Дети». Радостной новостью музыкант из Ростова-на-Дону поделился со своими подписчиками в Инстаграм.
- Спасибо большое всем за поддержку и доверие, мы постараемся не подвести вас! До следующей пятницы, - написал он в соцсетях.
Пост артиста набрал десятки тысяч лайков.
- Мы и без итогов это знаем!!!! Баста лучший, - написал один из подписчиков.
- Народный артист, - согласна другая поклонница.
- Шикарный, - сделал комплимент музыканту третий Интернет-пользователь. - Баста лучший, поэтому мы тебя выбрали.
Однако не все поняли, почему рэпер носит сразу два имени, о чем пишут в комментариях:
- Дочь смотрела, говорит почему ты его Баста называешь, а девочка в белом платье Васей?
Напомним, Баста это сценический псевдоним рэпера уроженца донской столицы. И он уже не первый раз принимает участие в этом шоу в качестве наставника.
ИСТОЧНИК KP.RU