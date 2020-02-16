Зрители «Голос.Дети» назвали рэпера Басту лучшим наставником шоу

16 Февр. 2020 2020-02-16T19:00:07+03:00

Огромная армия поклонников артиста с ними согласна

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Рэпера Басту назвали лучшим наставником шоу «Голос. Дети». Радостной новостью музыкант из Ростова-на-Дону поделился со своими подписчиками в Инстаграм.

- Спасибо большое всем за поддержку и доверие, мы постараемся не подвести вас! До следующей пятницы, - написал он в соцсетях.

Пост артиста набрал десятки тысяч лайков.

- Мы и без итогов это знаем!!!! Баста лучший, - написал один из подписчиков.

- Народный артист, - согласна другая поклонница.

- Шикарный, - сделал комплимент музыканту третий Интернет-пользователь. - Баста лучший, поэтому мы тебя выбрали.

Однако не все поняли, почему рэпер носит сразу два имени, о чем пишут в комментариях:

- Дочь смотрела, говорит почему ты его Баста называешь, а девочка в белом платье Васей?

Напомним, Баста это сценический псевдоним рэпера уроженца донской столицы. И он уже не первый раз принимает участие в этом шоу в качестве наставника.

ИСТОЧНИК KP.RU