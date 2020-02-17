Продлить набережную: ростовчанин предлагает вернуться к вопросу создания новой пешеходной зоны

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:51:31+03:00

Владимир Мизев считает, что это позволит людям больше передвигаться по городу пешком

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Ростовчанин предлагает вернуться к вопросу строительства пешеходной зоны, которая свяжет центр и городскую набережную. Свою инициативу он разметил на портале «Активный ростовчанин».

По словам Владимира Мизева, новая аллея сделает передвижение по Ростову более комфортным.

- Люди устали от бесконечных высоток и новых жилых комплексов. Тем более, что с даты пожара на Театральном спуске прошло уже три года. Самое время на этом месте построить удобную пешеходную зону, - отметил ростовчанин.

Действительно, в конце 2019 года власти обещали приступить к созданию проекта, который бы предусматривал соединение набережной и центра города. Глава города Алексей Логвиненко отмечал, что процесс уже стартовал и на Театральном спуске появятся еще также детский сад, школа и кукольный театр.

Напомним, летом 2017 года в самом центре Ростова-на-Дону произошел крупный пожар. В районе за Театральной площадь огонь уничтожил и повредил 125 частных домов и большое количество квартир. В результате ЧП пострадали более 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU