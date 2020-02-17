Ростовчан ожидают длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:38:03+03:00

Люди будут отдыхать три дня подряд

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Жителей Ростова-на-Дону и области ожидают длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости.

Как говорится в сообщении, в 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье. Это значит, что праздник переносится на следующий день — понедельник. Таким образом, жители Ростовской области будут отдыхать три дня подряд: с 22 по 24 февраля.

Стоит отметить, что тоже самое произойдет на Международный женский день. Поэтому проводить первый крупный весенний праздник люди будут с 7 по 9 марта.

Напомним, 23 февраля стали отмечать еще в СССР, как День Советской Армии. Однако со времени суть торжества немного изменилась и праздник стал посвящен всем мужчинам.

ИСТОЧНИК KP.RU