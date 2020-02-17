Ростовчан ожидают длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Жителей Ростова-на-Дону и области ожидают длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости.
Как говорится в сообщении, в 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье. Это значит, что праздник переносится на следующий день — понедельник. Таким образом, жители Ростовской области будут отдыхать три дня подряд: с 22 по 24 февраля.
Стоит отметить, что тоже самое произойдет на Международный женский день. Поэтому проводить первый крупный весенний праздник люди будут с 7 по 9 марта.
Напомним, 23 февраля стали отмечать еще в СССР, как День Советской Армии. Однако со времени суть торжества немного изменилась и праздник стал посвящен всем мужчинам.
ИСТОЧНИК KP.RU