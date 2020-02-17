Ростовчане защитили автолюбителя от «яжематери»

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:50:37+03:00

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В ростовском паблике в социальных сетях развернулась настоящая битва комментариев. Добиться справедливости «судьи» пытались в ситуации, сложившейся возле восьмого дома на улице Белоусова.

В сети появились снимки, на которых один из автовладельцев припарковал свою машину, заехав бампером на тротуар. Авто помешало женщине с коляской. Объезжать пришлось по снегу.

– Белоусова, 8. Просто без комментариев, – написал автор поста в паблике.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни защищали мамочку с коляской, другие автовладельца. К слову, последних было гораздо больше.

- Фу, ну сколько можно всем на всех стучать. Все мы ходим с колясками, вы не одни, обошли и идем дальше, - прокомментировала девушка.

- Вот это она обошла, до соседнего района шла. Коляску на 30 градусов влево повернула и вся новость, мамочка с коляской вышла из зоны комфорта. Ладно бы через бордюры скакала, - написала ростовчанка.

- Из серии «яжемать». Ну поверни и прогуляйся, зачем в инет выкладывать, может машину тоже мать поставила в срочном порядке, - заметил пользователь.

- Дело не в лишнем шаге, а дело в том, что закон нарушать нельзя! Нельзя парковать машину на тротуаре, нельзя заезжать на пешеходную дорожку! А если бы это был человек на инвалидной коляске, - написали в защиту женщины с коляской.

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ИСТОЧНИК KP.RU