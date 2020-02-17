Ростовская область осталась на прежнем месте в рейтинге качества жизни

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:41:31+03:00

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Ростовская область по итогам 2019 года оказалась на 19 месте в регулярном федеральном рейтинге регионов по качеству жизни, который подготовили эксперты «РИА Новости». Точно такую же позицию Донской край занимал и в 2018 году.

На счету нашей области — 54,4 из 100 возможных баллов. При этом во главе списка традиционные лидеры в лице Москвы (79,2 балла), Санкт-Петербурга (77,3 балла) и Московской области (74,5 балла). Оказался в первой десятке и Краснодарский край — 6 место и 63,0 балла. Кубань также занимала аналогичную позицию в прошлом году.

При оценке качества жизни эксперты провели анализ 70 показателей, которые были объединены в 11 групп. Это уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Далеко не все южные регионы России показали хорошую динамику соответствия рассматриваемым критериям. Так, Волгоградская область оказалась лишь на 42 месте с 46,2 баллами. Республика Крым стала 47-ой — эксперты поставили 45,4 балла. Астраханская область заняла 54 позицию с 42,4 баллов, а Калмыкия — 78 место с 31,4 баллов.

Замкнули рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская республика и Республика Тыва — у них всех менее 30 баллов, что считается низким результатом.

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ИСТОЧНИК KP.RU