2020-02-17T15:35:55+03:00
Происшествия

С особой жестокостью: под Таганрогом женщина зарезала свою знакомую

Выпившая дама много раз ударила свою соперницу ножом в голову
Дадаян Давид
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Полиция проводит расследованиеПолиция проводит расследованиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области во время застолья женщина зарезала свою знакомую. Происшествие случилось накануне, 16 февраля, в селе Боцманово.

По данным собственного источника издания в правоохранительных органах, дамы отмечали выходные за столом. Вечер обещал быть увлекательным, ведь они живут вместе и темы для разговоров найти не трудно. В какой-то момент непринужденная беседа под «горячительные» напитки превратилась в скандал.

Женщины начали выяснить отношения на повышенных тонах. Когда слова закончились, в ход пошли более серьезные «аргументы». Одна из них взяла нож и стала жестоко бить им свою соперницу. Ярость захватила ее. Она не могла остановиться и наносила все новые и новые удары в голову и грудь.

- От полученных травм 37-летняя местная жительница скончалась на месте, - отметил источник. - В отношении 34-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На данный момент правоохранители устанавливают все детали случившегося. До суда женщина будет находиться в следственном изоляторе. Если ее вину докажут, она может надолго отправиться в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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