Приговора не будет: слушания по делу ростовчанина Кирилла Серебренникова перенесли

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:01:22+03:00

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Слушания по делу «Седьмой студии», фигурантом которой является режиссер из Ростова-на-Дону Кирилл Сереберенников, перенесли. Информацию об этом передает «Тасс».

17 февраля в здании мещанского суда Москвы должны были рассмотреть итоги очередное экспертизы по делу «Седьмой студии». Разбирательства касаются хищения крупной суммы денег из государственного бюджета. Специалисты устанавливают все детали и пытаются понять виновны члены творческой студии, или нет.

Однако, как сообщила судья Ольга Менделеева, от экспертов пришло письмо с просьбой продлить срок проведения экспертизы. Как оказалось, один из них находится в командировке и не может ознакомиться с деталями дела.

В связи с этим заседание переносится на 13 марта, - отметила судья.

Напомним, в 2017 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере». Сначала ростовчанин Кирилл Серебренников проходил, как свидетель, но затем сам оказался на скамье подсудимых. У него провели обыски, забрали загранспорт, а позже суд поместил его под домашний арест.

Следствие считает, что члены «Седьмой студии» получили деньги от государства на реализацию масштабного проекта по развитию и популяризации современного искусства, но средства были украдены. По материалам дела общий ущерб составил 133 млн рублей.

В конечном итоге Серебренникова выпустили из под домашнего ареста, однако уголовное дело так и не закрыли. Последняя экспертиза стала третьей по счету и снова не принесла никаких результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU